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Лёщенок Никита Стефанов

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1788

Дата смерти

08.03.1808

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Лющенок Стефан

Мать: ?

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806

Сын: Никифор Никитин

Мать ребёнка: Параскева Михайлова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1807

Сын: Дмитрий Никитин

Мать ребёнка: Параскева Михайлова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.03.1808
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811

Сын: Добышев Антоний (Андрей) Никитин

Мать ребёнка: Параскева Михайлова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
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