Лёщенок Никита Стефанов
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1788
Дата смерти08.03.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Лющенок Стефан
Мать: ?
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806
Сын: Никифор Никитин
Мать ребёнка: Параскева Михайлова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1807
Сын: Дмитрий Никитин
Мать ребёнка: Параскева Михайлова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.03.1808
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811
Сын: Добышев Антоний (Андрей) Никитин
Мать ребёнка: Параскева Михайлова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.