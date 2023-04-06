Колганова (Шорина) Аксинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолганова (Шорина) Аксинья Ивановна

Колганова (Шорина) Аксинья Ивановна

avatar

Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1802

Дата смерти

До 1827

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Шорин Иван Андреевич

Мать: Шорина Екатерина Степановна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
64 семья в 1816г 130 семья в исп.1825 в Черепково
Бракосочетание
23.09.1817 ст.

Муж: Колганов Прокофий Михайлович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Колганов Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Колганов Прокофий Михайлович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
130 семья в исп.1825 20 семья в 1850 6 семья в 1858
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Пчелина Мария Прокофьевна

Отец ребёнка: Колганов Прокофий Михайлович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
130 семья в исп.1825 26 семья в 1850 в Строгино 56 семья в 1858
Смерть
До 1827
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close