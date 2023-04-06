Колганова (Шорина) Аксинья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиДо 1827
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Шорин Иван Андреевич
64 семья в 1816г 130 семья в исп.1825 в Черепково
Бракосочетание
23.09.1817 ст.
Рождение ребёнка
1820
Сын: Колганов Иван Прокофьевич
Отец ребёнка: Колганов Прокофий Михайлович
130 семья в исп.1825 20 семья в 1850 6 семья в 1858
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Пчелина Мария Прокофьевна
Отец ребёнка: Колганов Прокофий Михайлович
130 семья в исп.1825 26 семья в 1850 в Строгино 56 семья в 1858
Смерть
До 1827