Хуртина Балакина (Афонасьева) Стефанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Афонасьевъ Трифанъ
Мать: Афонасьева Василиса
Бракосочетание
10.11.1869
Муж: Балакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.10.1875
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Балакинъ Иванъ
Бракосочетание
02.02.1876
Рождение ребёнка
05.11.1876
Сын: Хуртинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Хуртинъ Трифилий Порфирий