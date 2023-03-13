Хуртина Балакина (Афонасьева) Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХуртина Балакина (Афонасьева) Стефанида

Хуртина Балакина (Афонасьева) Стефанида

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Афонасьевъ Трифанъ

Мать: Афонасьева Василиса

Бракосочетание
10.11.1869

Муж: Балакинъ Иванъ

Рождение ребёнка
10.10.1875

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Балакинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1876

Муж: Хуртинъ Трифилий Порфирий

Рождение ребёнка
05.11.1876

Сын: Хуртинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Хуртинъ Трифилий Порфирий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close