Псарев СТЕПАН ИВАНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Псарев СТЕПАН ИВАНОВИЧ

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Место рождения

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

07.10.1903

Дата смерти

27.11.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1903

Отец: Псарев ИВАН

Мать: Псарева АГАФЬЯ

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
15.02.1935

Сын: Псарев АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ

Мать ребёнка: Псарева Мария Федоровна

Красная Сосна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Псарева Мария Федоровна

Смерть
27.11.1979
Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
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