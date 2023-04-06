Псарев СТЕПАН ИВАНОВИЧ
Место рождения
Дата рождения07.10.1903
Дата смерти27.11.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1903
Отец: Псарев ИВАН
Мать: Псарева АГАФЬЯ
Рождение ребёнка
15.02.1935
Сын: Псарев АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
Мать ребёнка: Псарева Мария Федоровна
Красная Сосна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Псарева Мария Федоровна
Смерть
27.11.1979