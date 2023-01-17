Псарева Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Псарева Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1908

Дата смерти

13.11.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1935

Сын: Псарев АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ

Отец ребёнка: Псарев СТЕПАН ИВАНОВИЧ

Красная Сосна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Псарев СТЕПАН ИВАНОВИЧ

Смерть
13.11.1980
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