Псарева Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1908
Дата смерти13.11.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1935
Сын: Псарев АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
Отец ребёнка: Псарев СТЕПАН ИВАНОВИЧ
Красная Сосна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.11.1980