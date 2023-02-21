Муштенко Василиса Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муштенко Василиса Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муштенко Владимир Максимович

Отец ребёнка: Муштенко Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муштенко Павел Максимович

Отец ребёнка: Муштенко Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муштенко Зоя Максимовна

Отец ребёнка: Муштенко Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муштенко Наталья Максимовна

Отец ребёнка: Муштенко Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муштенко Мария Максимовна

Отец ребёнка: Муштенко Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муштенко Николай Максимович

Отец ребёнка: Муштенко Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муштенко Полина Максимовна

Отец ребёнка: Муштенко Максим

Смерть
Неизвестно
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