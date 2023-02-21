Муштенко Василиса Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муштенко Владимир Максимович
Отец ребёнка: Муштенко Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муштенко Павел Максимович
Отец ребёнка: Муштенко Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муштенко Зоя Максимовна
Отец ребёнка: Муштенко Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муштенко Наталья Максимовна
Отец ребёнка: Муштенко Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муштенко Мария Максимовна
Отец ребёнка: Муштенко Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муштенко Николай Максимович
Отец ребёнка: Муштенко Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муштенко Полина Максимовна
Отец ребёнка: Муштенко Максим
Смерть
Неизвестно