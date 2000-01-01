Муштенко Владимир Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муштенко Максим
Рождение ребёнка
1903
Сын: Муштенко Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Муштенко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Осмачкина Мария Владимировна
Мать ребёнка: Муштенко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Прошина Евгения Владимировна
Мать ребёнка: Муштенко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муштенко Николай Владимирович
Мать ребёнка: Муштенко Мария Семеновна
Смерть
Неизвестно