Муштенко Владимир Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуштенко Владимир Максимович

Муштенко Владимир Максимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муштенко Максим

Мать: Муштенко Василиса Макаровна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Муштенко Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Муштенко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Осмачкина Мария Владимировна

Мать ребёнка: Муштенко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Прошина Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Муштенко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муштенко Николай Владимирович

Мать ребёнка: Муштенко Мария Семеновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close