Мамистова (Иванова) Евдокия Алексеевна
Место рожденияд.Михалево, Чухломский уезд, Костромской губернии
Дата рожденияМежду 1893 и 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Между 1893 и 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Михалево, Чухломский уезд, Костромской губернии
Бракосочетание
23.01.1913
Рождение ребёнка
19.09.1915
Сын: Мамистов Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Мамистов Сергий Михайлович
Рождение ребёнка
04.09.1918
Дочь: Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Мамистов Сергий Михайлович
Смерть
Неизвестно