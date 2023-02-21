Мамистова (Иванова) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамистова (Иванова) Евдокия Алексеевна

Мамистова (Иванова) Евдокия Алексеевна

avatar

Место рождения

д.Михалево, Чухломский уезд, Костромской губернии

Дата рождения

Между 1893 и 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1893 и 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Михалево, Чухломский уезд, Костромской губернии
Бракосочетание
23.01.1913

Муж: Мамистов Сергий Михайлович

Рождение ребёнка
19.09.1915

Сын: Мамистов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Мамистов Сергий Михайлович

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1918

Дочь: Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Мамистов Сергий Михайлович

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close