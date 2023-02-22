Мосева Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Груздева Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Мосев Андрей Яковлев
Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мосев Андрей Яковлев
Смерть
Неизвестно