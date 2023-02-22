Мосева Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосева Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Груздева Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Мосев Андрей Яковлев

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосев Андрей Яковлев

Смерть
Неизвестно
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