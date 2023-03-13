Бернштейн Михаил Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1908 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Бернштейн Александр Михайлович
Мать ребёнка: Лия Соломоновна
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Бернштейн Эдуард Михайлович
Мать ребёнка: Лия Соломоновна
Рождение ребёнка
Около 1942
Дочь: Бернштейн Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Лия Соломоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лия Соломоновна
Смерть
Неизвестно