Бернштейн Михаил Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБернштейн Михаил Моисеевич

Бернштейн Михаил Моисеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1908 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Бернштейн Александр Михайлович

Мать ребёнка: Лия Соломоновна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Бернштейн Эдуард Михайлович

Мать ребёнка: Лия Соломоновна

Рождение ребёнка
Около 1942

Дочь: Бернштейн Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Лия Соломоновна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лия Соломоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close