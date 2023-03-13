Бернштейн Эдуард Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бернштейн Эдуард Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1940

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940

Отец: Бернштейн Михаил Моисеевич

Мать: Лия Соломоновна

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