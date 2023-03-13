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Бернштейн Эдуард Михайлович
Бернштейн Эдуард Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1940
Пол
Мужской
Отец
Бернштейн Михаил Моисеевич
1908 г.р.
Мать
Лия Соломоновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940
Отец:
Бернштейн Михаил Моисеевич
Мать:
Лия Соломоновна
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