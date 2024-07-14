Никанорова (Катаева) Ольга Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Никанорова (Катаева) Ольга Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никаноров Валентин Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никанорова Людмила Валентиновна

Отец ребёнка: Никаноров Валентин Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никаноров Валентин Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никаноров Валентин Федорович

Место жительства
Неизвестно
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.03.1941

Сын: Никаноров Валентин Валентинович

Отец ребёнка: Никаноров Валентин Федорович

Мишеронский, Шатура, Московская область
Смерть
Неизвестно

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