Никанорова (Катаева) Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никанорова Людмила Валентиновна
Отец ребёнка: Никаноров Валентин Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.03.1941
Сын: Никаноров Валентин Валентинович
Отец ребёнка: Никаноров Валентин Федорович
Мишеронский, Шатура, Московская область
Смерть
Неизвестно