Никаноров Валентин Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никаноров Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никанорова Людмила Валентиновна
Мать ребёнка: Никанорова (Катаева) Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1941
Сын: Никаноров Валентин Валентинович
Мать ребёнка: Никанорова (Катаева) Ольга Федоровна
Смерть
Неизвестно