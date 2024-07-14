Никаноров Валентин Федорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Никаноров Валентин Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никаноров Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никанорова (Катаева) Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никанорова Людмила Валентиновна

Мать ребёнка: Никанорова (Катаева) Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никанорова (Катаева) Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никанорова (Катаева) Ольга Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Мишеронский, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
20.03.1941

Сын: Никаноров Валентин Валентинович

Мать ребёнка: Никанорова (Катаева) Ольга Федоровна

Мишеронский, Шатура, Московская область
Смерть
Неизвестно

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