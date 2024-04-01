Ворошилова Лукерья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
Около 21.02.1784
Сын: Ворошилов Тимофей Семенов
Отец ребёнка: Ворошилов Семен Васильев
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
14.12.1785
Дочь: Ксения Семенова
Отец ребёнка: Ворошилов Семен Васильев
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Авдотья Семенова
Отец ребёнка: Ворошилов Семен Васильев
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Пелагея Семенова
Отец ребёнка: Ворошилов Семен Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно