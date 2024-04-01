Ворошилова Лукерья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворошилова Лукерья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 21.02.1784

Сын: Ворошилов Тимофей Семенов

Отец ребёнка: Ворошилов Семен Васильев

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
14.12.1785

Дочь: Ксения Семенова

Отец ребёнка: Ворошилов Семен Васильев

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Авдотья Семенова

Отец ребёнка: Ворошилов Семен Васильев

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Пелагея Семенова

Отец ребёнка: Ворошилов Семен Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ворошилов Семен Васильев

Смерть
Неизвестно
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