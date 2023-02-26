Агафия Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1793
Дочь: Пелагия Лукина
Отец ребёнка: Лука Гаврилов
Рождение ребёнка
18.07.1796
Дочь: Макрина Лукина
Отец ребёнка: Лука Гаврилов
Рождение ребёнка
28.02.1799
Сын: Василий Лукин
Отец ребёнка: Лука Гаврилов
Рождение ребёнка
До 1808
Дочь: Марина Лукьянова
Отец ребёнка: Лука Гаврилов
Смерть
Неизвестно