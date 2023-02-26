Агафия Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1793

Дочь: Пелагия Лукина

Отец ребёнка: Лука Гаврилов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1796

Дочь: Макрина Лукина

Отец ребёнка: Лука Гаврилов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.02.1799

Сын: Василий Лукин

Отец ребёнка: Лука Гаврилов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1808

Дочь: Марина Лукьянова

Отец ребёнка: Лука Гаврилов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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