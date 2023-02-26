Параскева (Лавринова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева (Лавринова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Емельян Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Петров

Бракосочетание
04.06.1807

Муж: Трофим Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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