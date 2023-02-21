Феодосия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Иван Гавриилович
Рождение ребёнка
1719
Сын: Семен Иванович
Отец ребёнка: Иван Гавриилович
Рождение ребёнка
1722
Сын: Лука Иванович
Отец ребёнка: Иван Гавриилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Гавриилович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно