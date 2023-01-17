Иван Гавриилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Гавриилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1688 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Дочь: Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Феодосия Андреевна

Пирожково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Семен Иванович

Мать ребёнка: Феодосия Андреевна

Пирожково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Лука Иванович

Мать ребёнка: Феодосия Андреевна

Пирожково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Пирожково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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