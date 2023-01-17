Иван Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Феодосия Андреевна
Рождение ребёнка
1719
Сын: Семен Иванович
Мать ребёнка: Феодосия Андреевна
Рождение ребёнка
1722
Сын: Лука Иванович
Мать ребёнка: Феодосия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно