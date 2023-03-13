Зубковъ Егоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти20.05.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Зубковъ Тимофей
Мать: Зубкова Ефросинья
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ленкова Федора
Мать ребёнка: Зубкова Татьяна
Рождение ребёнка
28.10.1784
Дочь: Зубкова Прасковья
Мать ребёнка: Зубкова Татьяна
Рождение ребёнка
24.01.1800
Сын: Зубковъ Тимофей
Мать ребёнка: Зубкова Анна (Иванова)
Рождение ребёнка
27.03.1802
Сын: Зубковъ Степанъ
Мать ребёнка: Зубкова Анна (Иванова)
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Зубкова Марья
Мать ребёнка: Зубкова Анна (Иванова)
Рождение ребёнка
07.10.1805
Дочь: Зубкова Пелагея
Мать ребёнка: Зубкова Анна (Иванова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубкова Анна (Иванова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубкова Татьяна
Смерть
20.05.1808