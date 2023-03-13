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Зубковъ Егоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

20.05.1808

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Зубковъ Тимофей

Мать: Зубкова Ефросинья

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ленкова Федора

Мать ребёнка: Зубкова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1784

Дочь: Зубкова Прасковья

Мать ребёнка: Зубкова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1800

Сын: Зубковъ Тимофей

Мать ребёнка: Зубкова Анна (Иванова)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1802

Сын: Зубковъ Степанъ

Мать ребёнка: Зубкова Анна (Иванова)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Зубкова Марья

Мать ребёнка: Зубкова Анна (Иванова)

Рождение ребёнка
07.10.1805

Дочь: Зубкова Пелагея

Мать ребёнка: Зубкова Анна (Иванова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Анна (Иванова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Татьяна

Смерть
20.05.1808
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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