Зубкова Анна (Иванова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубкова Анна (Иванова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1800

Сын: Зубковъ Тимофей

Отец ребёнка: Зубковъ Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1802

Сын: Зубковъ Степанъ

Отец ребёнка: Зубковъ Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Зубкова Марья

Отец ребёнка: Зубковъ Егоръ

Рождение ребёнка
07.10.1805

Дочь: Зубкова Пелагея

Отец ребёнка: Зубковъ Егоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубковъ Егоръ

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