Зубкова Анна (Иванова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1800
Сын: Зубковъ Тимофей
Отец ребёнка: Зубковъ Егоръ
Рождение ребёнка
27.03.1802
Сын: Зубковъ Степанъ
Отец ребёнка: Зубковъ Егоръ
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Зубкова Марья
Отец ребёнка: Зубковъ Егоръ
Рождение ребёнка
07.10.1805
Дочь: Зубкова Пелагея
Отец ребёнка: Зубковъ Егоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубковъ Егоръ