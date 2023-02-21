Желтышева (Власова) Марина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтышева (Власова) Марина Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Желтышев Сергей Сафронович

Отец ребёнка: Желтышев Софрон Ильич

Ногуши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желтышев Софрон Ильич

Смерть
Неизвестно
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