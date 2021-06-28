Евсеева (Федорова) Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1943
Дата смерти28.06.2021
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1943
Отец: Федоров Павел Михайлович
Мать: Федорова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филимошин Юрий Сергеевич
Смерть
28.06.2021
Москва, город федерального значения Москва