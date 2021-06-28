Евсеева (Федорова) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева (Федорова) Валентина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1943

Дата смерти

28.06.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1943

Отец: Федоров Павел Михайлович

Мать: Федорова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимошин Юрий Сергеевич

Смерть
28.06.2021
Москва, город федерального значения Москва
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