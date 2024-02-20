Донецкий Федор Федорович
Место рожденияРоссия Кубанская обл.ст.Ладожская
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1832
Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Донецкий Константин Федорович
Мать ребёнка: Донецкая Ефросинья Тихоновна
Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
Рождение ребёнка
24.06.1866
Мать ребёнка: Донецкая Ефросинья Тихоновна
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Бракосочетание
До 1866
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Донецкая Ефросинья Тихоновна
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Тырина Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: Донецкая Ефросинья Тихоновна
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Акилина Федоровна
Мать ребёнка: Донецкая Ефросинья Тихоновна
Смерть
Неизвестно