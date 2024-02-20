Донецкая Аграфена Климовна
Место рожденияРоссия Кубанская обл.ст.Ладожская
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1802
Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
ГААО , Ф - 599-2-7148, исповед.росп. ст.Ладовской 1827г. лист-120,зап-78/282,файл-133
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Донецкий Федор Степанович
Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
ГААО , Ф - 599-2-7148, исповед.росп. ст.Ладовской 1827г. лист-120,зап-78/282,файл-133
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Донецкий Федор Степанович
Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
ГААО , Ф - 599-2-7148, исповед.росп. ст.Ладовской 1827г. лист-120,зап-78/282,файл-133
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Донецкий Федор Степанович
Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
ГААО , Ф - 599-2-7148, исповед.росп. ст.Ладовской 1827г. лист-120,зап-78/282,файл-133
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Акилина Федоровна
Отец ребёнка: Донецкий Федор Степанович
Россия Кубанская обл.,ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Донецкий Федор Степанович
Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
Бракосочетание
До 1832
Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ефимия Федоровна
Отец ребёнка: Донецкий Федор Степанович
Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1838
Сын: Донецкий Матвей Федорович
Отец ребёнка: Донецкий Федор Степанович
Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
Смерть
Неизвестно