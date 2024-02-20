Донецкая Аграфена Климовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донецкая Аграфена Климовна

Место рождения

Россия Кубанская обл.ст.Ладожская

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
ГААО , Ф - 599-2-7148, исповед.росп. ст.Ладовской 1827г. лист-120,зап-78/282,файл-133
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Донецкий Федор Степанович

Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
ГААО , Ф - 599-2-7148, исповед.росп. ст.Ладовской 1827г. лист-120,зап-78/282,файл-133
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Донецкий Федор Степанович

Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
ГААО , Ф - 599-2-7148, исповед.росп. ст.Ладовской 1827г. лист-120,зап-78/282,файл-133
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Донецкий Федор Степанович

Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
ГААО , Ф - 599-2-7148, исповед.росп. ст.Ладовской 1827г. лист-120,зап-78/282,файл-133
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Акилина Федоровна

Отец ребёнка: Донецкий Федор Степанович

Россия Кубанская обл.,ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1832

Сын: Донецкий Федор Федорович

Отец ребёнка: Донецкий Федор Степанович

Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
Бракосочетание
До 1832

Муж: Донецкий Федор Степанович

Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ефимия Федоровна

Отец ребёнка: Донецкий Федор Степанович

Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1838

Сын: Донецкий Матвей Федорович

Отец ребёнка: Донецкий Федор Степанович

Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
Смерть
Неизвестно
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