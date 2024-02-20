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Донецкий Павел Федорович

Место рождения

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская

Дата рождения

24.06.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1866

Отец: Донецкий Федор Федорович

Мать: Донецкая Ефросинья Тихоновна

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Крещение
26.06.1866
Россия Краснодарский кр.,Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожской,Госархив г.Усть-Лабинска,Ф - 33-1- м/к 1866г. | Восприемники: Казаки ст.Ладожской: Иван Данилович Шилов и Егора Калистратовича Кобнева -жена Марфа Филипповна
Смерть
Неизвестно
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