Калужских Анастасия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти14.09.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1851
Дочь: Моргачева (Калужских) Марфа Ефремовна
Отец ребёнка: Калужских Ефрем Филиппович
Рождение ребёнка
14.09.1853
Дочь: Болотина (Калужских) Вера Ефремовна
Отец ребёнка: Калужских Ефрем Филиппович
Рождение ребёнка
19.03.1867
Дочь: Гниломедова (Калужских) Дарья Ефремовна
Отец ребёнка: Калужских Ефрем Филиппович
Смерть
14.09.1891