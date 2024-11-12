Калужских Анастасия Никитична 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калужских Анастасия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

14.09.1891

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужских Ефрем Филиппович

Рождение ребёнка
10.07.1851

Дочь: Моргачева (Калужских) Марфа Ефремовна

Отец ребёнка: Калужских Ефрем Филиппович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.09.1853

Дочь: Болотина (Калужских) Вера Ефремовна

Отец ребёнка: Калужских Ефрем Филиппович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.03.1867

Дочь: Гниломедова (Калужских) Дарья Ефремовна

Отец ребёнка: Калужских Ефрем Филиппович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
14.09.1891
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

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