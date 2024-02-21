Грицук Михаил Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грицук Михаил Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грицук Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Грицук (Леонова) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грицук Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Грицук (Леонова) Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грицук (Леонова) Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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