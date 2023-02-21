Чаев Николай Александрович
Место рожденияНерехтский уезд Костромской губернии
Дата рождения08.05.1824
Дата смерти29.11.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Нерехтский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1824
Нерехтский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1843
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.11.1914
Место жительства
По 1914