Зенгер Борис Леонидович 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зенгер Борис Леонидович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1877, Москва, город федерального значения Москва

умер 1919

Супруги
Баранова (Оленина) Анна Александровна1874 г.р.
Дети
Булыгина (Зенгер) Софья Борисовна?.06.1911 г.р.
Зенгер Николай Борисович29.01.1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
09.01.1908

Жена: Баранова (Оленина) Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
?.06.1911

Дочь: Булыгина (Зенгер) Софья Борисовна

Мать ребёнка: Баранова (Оленина) Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
29.01.1914

Сын: Зенгер Николай Борисович

Мать ребёнка: Баранова (Оленина) Анна Александровна

Рождение ребёнка
07.04.1915

Дочь: Зенгер Нина Борисовна

Мать ребёнка: Баранова (Оленина) Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
04.01.1917

Сын: Зенгер Георгий Борисович

Мать ребёнка: Баранова (Оленина) Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1919

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