Зенгер Борис Леонидович
мужской, родился 1877, Москва, город федерального значения Москва
умер 1919
Супруги
Дети
Булыгина (Зенгер) Софья Борисовна?.06.1911 г.р.
Зенгер Николай Борисович29.01.1914 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1908
Рождение ребёнка
?.06.1911
Дочь: Булыгина (Зенгер) Софья Борисовна
Мать ребёнка: Баранова (Оленина) Анна Александровна
Рождение ребёнка
29.01.1914
Мать ребёнка: Баранова (Оленина) Анна Александровна
Рождение ребёнка
07.04.1915
Дочь: Зенгер Нина Борисовна
Мать ребёнка: Баранова (Оленина) Анна Александровна
Рождение ребёнка
04.01.1917
Мать ребёнка: Баранова (Оленина) Анна Александровна
Смерть
1919