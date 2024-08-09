Умнякова Матрона Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1903
Сын: Умняков Дмитрий Матвеевич
Отец ребёнка: Умняков Матфий Феодоров
Рождение ребёнка
08.07.1906
Дочь: Умнякова Ольга Матвеевна
Отец ребёнка: Умняков Матфий Феодоров
Рождение ребёнка
25.11.1909
Дочь: Умнякова Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Умняков Матфий Феодоров
Рождение ребёнка
17.10.1914
Отец ребёнка: Умняков Матфий Феодоров
Рождение ребёнка
18.01.1919
Дочь: Умнякова Вера Матвеевна
Отец ребёнка: Умняков Матфий Феодоров
Рождение ребёнка
17.02.1924
Дочь: Умнякова Лидия Матвеевна
Отец ребёнка: Умняков Матфий Феодоров
Смерть
Неизвестно