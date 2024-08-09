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Умнякова Матрона Андреевна

Место рождения

Биляр, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Биляр, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Умняков Матфий Феодоров

Рождение ребёнка
13.05.1903

Сын: Умняков Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Умняков Матфий Феодоров

Биляр, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.07.1906

Дочь: Умнякова Ольга Матвеевна

Отец ребёнка: Умняков Матфий Феодоров

Биляр, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.11.1909

Дочь: Умнякова Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Умняков Матфий Феодоров

Биляр, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.10.1914

Сын: Умняков Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Умняков Матфий Феодоров

Биляр, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.01.1919

Дочь: Умнякова Вера Матвеевна

Отец ребёнка: Умняков Матфий Феодоров

Биляр, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.02.1924

Дочь: Умнякова Лидия Матвеевна

Отец ребёнка: Умняков Матфий Феодоров

Биляр, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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