Параскева Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1902

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Василий Федотов

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1904

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Федотов

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Федотов

Смерть
Неизвестно
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