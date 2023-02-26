Параскева Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1902
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Василий Федотов
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1904
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Федотов
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Федотов
Смерть
Неизвестно