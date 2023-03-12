Грязной Тимофей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грязной Василий Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
МРМ: (Grazny) ополячившийся русский шляхтич.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грязной Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно