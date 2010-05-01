Омельченко (Толкачева) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо ?.05.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Толкачев Николай
Мать: Толкачева ?
Рождение ребёнка
03.11.1954
Дочь: Трубачева Нина Федоровна
Отец ребёнка: Омельченко Федор Никифорович
Рождение ребёнка
Вычислено 22.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Омельченко Федор Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.05.2010