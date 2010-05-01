Омельченко (Толкачева) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омельченко (Толкачева) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около ?.05.2010

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Толкачев Николай

Мать: Толкачева ?

Рождение ребёнка
03.11.1954

Дочь: Трубачева Нина Федоровна

Отец ребёнка: Омельченко Федор Никифорович

Рождение ребёнка
Вычислено 22.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Омельченко Федор Никифорович

Головка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Головка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Омельченко Федор Никифорович

Смерть
Около ?.05.2010
Головка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
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