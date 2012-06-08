Трубачева (Омельченко) Нина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1954
Дата смертиОколо 08.06.2012
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1954
Работа или профессия
Неизвестно
учительница математики
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 08.06.2012