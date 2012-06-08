Трубачева (Омельченко) Нина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубачева (Омельченко) Нина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1954

Дата смерти

Около 08.06.2012

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1954

Отец: Омельченко Федор Никифорович

Мать: Омельченко Анна Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
учительница математики
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 08.06.2012
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