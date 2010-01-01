Толкачева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Толкачев Николай
Рождение ребёнка
1939
Сын: Толкачев Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Толкачев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Омельченко Анна Николаевна
Отец ребёнка: Толкачев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толкачев Николай
Смерть
Неизвестно