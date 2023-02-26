Никифор Герасимов
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1781
Дата смерти22.03.1839
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.04.1820
Жена: Феодосия Гаврилова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
15.09.1832
Жена: Мария Павлова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1833
Сын: Никифор Никифоров
Мать ребёнка: Мария Павлова
Рождение ребёнка
21.02.1834
Сын: Поликарп Никифоров
Мать ребёнка: Мария Павлова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
22.03.1839
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.