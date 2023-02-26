Никифор Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифор Герасимов

Никифор Герасимов

avatar

Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1781

Дата смерти

22.03.1839

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1804 г.р.
1803 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.04.1820

Жена: Феодосия Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
15.09.1832

Жена: Мария Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1833

Сын: Никифор Никифоров

Мать ребёнка: Мария Павлова

Рождение ребёнка
21.02.1834

Сын: Поликарп Никифоров

Мать ребёнка: Мария Павлова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
22.03.1839
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close