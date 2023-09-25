Тарасов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарасов Семен

Мать: (Никитина) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мельникова) Лариса Григорьевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.03.1969

Сын: Тарасов Игорь

Мать ребёнка: Тарасова Татьяна

Рождение ребёнка
17.12.1971

Дочь: Тарасова (Тарасова) Наталья

Мать ребёнка: (Мельникова) Лариса Григорьевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

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