Тарасов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тарасов Семен
Мать: (Никитина) Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1969
Сын: Тарасов Игорь
Мать ребёнка: Тарасова Татьяна
Рождение ребёнка
17.12.1971
Дочь: Тарасова (Тарасова) Наталья
Мать ребёнка: (Мельникова) Лариса Григорьевна