Тарасов Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Виктор
Мать ребёнка: (Никитина) Александра
Рождение ребёнка
Около 1949
Сын: Тарасов Валентин
Мать ребёнка: (Никитина) Александра
Рождение ребёнка
Около 1957
Дочь: (Тарасова) Ирина
Мать ребёнка: (Никитина) Александра
Смерть
1989