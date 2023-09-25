Тарасов Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Виктор

Мать ребёнка: (Никитина) Александра

Рождение ребёнка
Около 1949

Сын: Тарасов Валентин

Мать ребёнка: (Никитина) Александра

Рождение ребёнка
Около 1957

Дочь: (Тарасова) Ирина

Мать ребёнка: (Никитина) Александра

Смерть
1989

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