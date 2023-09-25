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Тарасов Игорь

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Место рождения

Россия Кемеровская обл.

Дата рождения

18.03.1969

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1969

Отец: Тарасов Виктор

Мать: Тарасова Татьяна

Развод
Неизвестно

Жена: Тарасова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Виктор

Мать ребёнка: Тарасова Ирина

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Ирина

Развод
Неизвестно

Жена: Тарасова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Елена

Рождение ребёнка
25.01.1993

Сын: Тарасов Сергей

Мать ребёнка: Тарасова Елена

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
09.01.2020

Жена: Тарасова Светлана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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