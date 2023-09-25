Тарасов Игорь
Место рожденияРоссия Кемеровская обл.
Дата рождения18.03.1969
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1969
Отец: Тарасов Виктор
Мать: Тарасова Татьяна
Развод
Неизвестно
Жена: Тарасова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Виктор
Мать ребёнка: Тарасова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Ирина
Развод
Неизвестно
Жена: Тарасова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Елена
Рождение ребёнка
25.01.1993
Сын: Тарасов Сергей
Мать ребёнка: Тарасова Елена
Бракосочетание
09.01.2020
Жена: Тарасова Светлана
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область