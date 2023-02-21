Вшивцева Стефанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Стефанида Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Вшивцев Климонт Никифорович

Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Козмин

Рождение ребёнка
05.02.1799

Дочь: Агафия Никифоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Козмин

Рождение ребёнка
1804

Сын: Вшивцев Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Козмин

Рождение ребёнка
1806

Сын: Вшивцев Платон Никифорович

Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Козмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Никифор Козмин

Место жительства
Неизвестно
п. Бабичи (Шахтаринский)
Смерть
После 1795
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