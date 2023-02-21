Вшивцева Стефанида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Вшивцев Климонт Никифорович
Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Козмин
Рождение ребёнка
05.02.1799
Дочь: Агафия Никифоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Козмин
Рождение ребёнка
1804
Сын: Вшивцев Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Козмин
Рождение ребёнка
1806
Сын: Вшивцев Платон Никифорович
Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Козмин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Бабичи (Шахтаринский)
Смерть
После 1795