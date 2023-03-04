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Вшивцев Никифор Козмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Вшивцев Козма Константинович

Мать: Вшивцева Дарья Петрова

Рождение ребёнка
1796

Сын: Вшивцев Климонт Никифорович

Мать ребёнка: Вшивцева Стефанида Иванова

Рождение ребёнка
05.02.1799

Дочь: Агафия Никифоровна

Мать ребёнка: Вшивцева Стефанида Иванова

Рождение ребёнка
1804

Сын: Вшивцев Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Вшивцева Стефанида Иванова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Вшивцев Платон Никифорович

Мать ребёнка: Вшивцева Стефанида Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Стефанида Иванова

Место жительства
Неизвестно
Бабичи, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1811
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