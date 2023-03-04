Вшивцев Никифор Козмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Рождение ребёнка
1796
Сын: Вшивцев Климонт Никифорович
Мать ребёнка: Вшивцева Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
05.02.1799
Дочь: Агафия Никифоровна
Мать ребёнка: Вшивцева Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
1804
Сын: Вшивцев Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Вшивцева Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Вшивцев Платон Никифорович
Мать ребёнка: Вшивцева Стефанида Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабичи, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1811