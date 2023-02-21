Старикевич (Starykiewicz) Кирилл Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старикевич (Starykiewicz) Кирилл Никифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Старикевич Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Старикевич Карп Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Старыкевич Леонтий Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Старыкевич Степан Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1797
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