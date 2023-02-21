Старикевич (Starykiewicz) Кирилл Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Старикевич Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Старикевич Карп Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1775
Сын: Старыкевич Леонтий Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Старыкевич Степан Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1797