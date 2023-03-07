Старикевич Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтарикевич Никифор

Старикевич Никифор

avatar

Место рождения

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

Около 1770

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Старикевич Миколай

Мать: не указана

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Старикевич Иван Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Старикевич Кирилл Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Старикевич Мирон Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Старикевич Игнатий Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1770
Похороны
Неизвестно
Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close