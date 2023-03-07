Старикевич Никифор
Место рождения
Дата рожденияОколо 1704
Дата смертиОколо 1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Отец: Старикевич Миколай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Старикевич Иван Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Старикевич Кирилл Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Старикевич Мирон Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Старикевич Игнатий Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1770
Похороны
Неизвестно