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Бордуков Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1955

Дата смерти

11.08.2002

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1955

Отец: Бордуков Иван Трофимович

Мать: Писликова Людмила Фёдоровна

Рождение ребёнка
18.04.1978

Дочь: Анна Владимировна

Мать ребёнка: Бордукова Людмила Фёдоровна

Рождение ребёнка
16.09.1985

Дочь: Зотова Катирина Владимировна

Мать ребёнка: Бордукова Людмила Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бордукова Людмила Фёдоровна

Смерть
11.08.2002
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