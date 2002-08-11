Бордуков Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1955
Дата смерти11.08.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1955
Рождение ребёнка
18.04.1978
Дочь: Анна Владимировна
Мать ребёнка: Бордукова Людмила Фёдоровна
Рождение ребёнка
16.09.1985
Дочь: Зотова Катирина Владимировна
Мать ребёнка: Бордукова Людмила Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.08.2002