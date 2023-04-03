Бордукова Людмила Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бордукова Людмила Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1959

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1978

Дочь: Анна Владимировна

Отец ребёнка: Бордуков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
16.09.1985

Дочь: Зотова Катирина Владимировна

Отец ребёнка: Бордуков Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бордуков Владимир Иванович

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