Бордукова Людмила Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1978
Дочь: Анна Владимировна
Отец ребёнка: Бордуков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
16.09.1985
Дочь: Зотова Катирина Владимировна
Отец ребёнка: Бордуков Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно