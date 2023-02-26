Пелагия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагия Стефанова

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Место рождения

д.Артамонинки

Дата рождения

До 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1792 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Артамонинки
Бракосочетание
14.11.1807

Муж: Леон Лавринов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1808

Сын: Борис Леонов

Отец ребёнка: Леон Лавринов

Смерть
Неизвестно
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