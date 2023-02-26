Пелагия Стефанова
Место рожденияд.Артамонинки
Дата рожденияДо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Артамонинки
Бракосочетание
14.11.1807
Муж: Леон Лавринов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1808
Сын: Борис Леонов
Отец ребёнка: Леон Лавринов
Смерть
Неизвестно