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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Филипп Никитин
Мать ребёнка: ?
д.Кашкуринские Старины
Рождение ребёнка
До 1775
Сын: Василий Никитин
Мать ребёнка: ?
д.Кашкуринские Старины
Рождение ребёнка
До 1775
Дочь: Мария Никитина
Мать ребёнка: ?
д.Кашкуринские Старины
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Фадей Никитин
Мать ребёнка: ?
д.Кашкуринские Старины