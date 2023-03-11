Нитченко ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нитченко ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Нитченко Владимир

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Зина

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нитченко Борис

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Яковлевна

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