Нитченко ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Нитченко Владимир
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Зина
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нитченко Борис
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Яковлевна