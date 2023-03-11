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Нитченко Владимир
Нитченко Владимир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1931
Пол
Мужской
Отец
Нитченко ?
Мать
(Нитченко) Пелагея Яковлевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1931
Отец:
Нитченко ?
Мать:
Пелагея Яковлевна
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