Нитченко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нитченко Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1931

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931

Отец: Нитченко ?

Мать: Пелагея Яковлевна

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