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Пётр Иванов

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Иван Денисов

Мать: Дария Яковлева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1896

Сын: Балин Матвей Петрович

Мать ребёнка: Марфа Фёдорова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.02.1897

Жена: Марфа Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1898

Сын: Архип Петров

Мать ребёнка: Марфа Фёдорова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1900

Сын: Иоанн Петров

Мать ребёнка: Марфа Фёдорова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1903

Сын: Дмитрий Петров

Мать ребёнка: Марфа Фёдорова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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