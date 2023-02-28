Пётр Иванов
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Иван Денисов
Мать: Дария Яковлева
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Марфа Фёдорова
Бракосочетание
05.02.1897
Жена: Марфа Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1898
Сын: Архип Петров
Мать ребёнка: Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
06.09.1900
Сын: Иоанн Петров
Мать ребёнка: Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
19.09.1903
Сын: Дмитрий Петров
Мать ребёнка: Марфа Фёдорова
Смерть
Неизвестно